Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
52 минуты назад

НХЛ не планирует менять формат плей-офф. Две трети менеджеров были за текущую схему 2 года назад

Sports.ru

С 1993 по 2013 годы действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде Кубка Стэнли с восьмой, вторая – с седьмой и так далее.

НХЛ не планирует менять формат плей-офф. Две трети менеджеров были за текущую схему 2 года назад
Фото: Sports.ruSports.ru

С 2013 года была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

В частности, из-за такой формулы в первом раунде прошлого плей-офф сыграли «Торонто» (3-е место в конференции) и «Тампа» (разделила 4-5-е места с «Рейнджерс»).

«Насчет дебатов про «1-8». Все не так просто. Например, нужно смотреть на то, сколько раз команды играют друг против друга. Мы не можем просто взять и сказать: «Хотим «1-8» вместо того, что есть сейчас». Это связано с целым рядом других вопросов», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

«В последний раз мы опрашивали генеральных менеджеров всего два года назад. Две трети из них высказались за нынешнюю систему. Это не значит, что мы не будем возвращаться к обсуждению. Можем поговорить об этом снова. Но это не какая-то актуальная проблема», – сказал вице-комиссионер Билл Дэйли.

Кросби за старый формат плей-офф НХЛ: «При таком сложном регулярном чемпионате лидеров нужно вознаградить»

Хоккей,Билл Дэйли,Гэри Беттмэн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители