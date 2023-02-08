НХЛ не планирует менять формат плей-офф. Две трети менеджеров были за текущую схему 2 года назад

С 1993 по 2013 годы действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде Кубка Стэнли с восьмой, вторая – с седьмой и так далее.

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С 2013 года была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

В частности, из-за такой формулы в первом раунде прошлого плей-офф сыграли «Торонто» (3-е место в конференции) и «Тампа» (разделила 4-5-е места с «Рейнджерс»).

«Насчет дебатов про «1-8». Все не так просто. Например, нужно смотреть на то, сколько раз команды играют друг против друга. Мы не можем просто взять и сказать: «Хотим «1-8» вместо того, что есть сейчас». Это связано с целым рядом других вопросов», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

«В последний раз мы опрашивали генеральных менеджеров всего два года назад. Две трети из них высказались за нынешнюю систему. Это не значит, что мы не будем возвращаться к обсуждению. Можем поговорить об этом снова. Но это не какая-то актуальная проблема», – сказал вице-комиссионер Билл Дэйли.