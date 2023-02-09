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1 час назад

Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Георгий Канарейкин

ТАССиещё 5

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Георгий Канарейкин умер в возрасте 72 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР
Фото: 

О причинах смерти не сообщается.

В период игровой карьеры Канарейкин выступал за архангельский "Водник", московское "Динамо" и новосибирский "Сибсельмаш". Вместе с "Динамо" он семь раз стал чемпионом СССР (1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978), трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В составе сборной СССР он шесть раз выигрывал чемпионат мира (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979). В 1998 году включен в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира. Канарейкин также выступал за столичное "Динамо" по хоккею на траве, в 1969 году стал победителем всесоюзных соревнований, играл за сборную СССР.

По завершении игровой карьеры Канарейкин был тренером сыктывкарского "Строителя" в сезоне-1995/96, после чего тренировал в школе и работал администратором в московском "Динамо".

Хоккей,Динамо,
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