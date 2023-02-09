Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Георгий Канарейкин умер в возрасте 72 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В период игровой карьеры Канарейкин выступал за архангельский "Водник", московское "Динамо" и новосибирский "Сибсельмаш". Вместе с "Динамо" он семь раз стал чемпионом СССР (1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978), трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В составе сборной СССР он шесть раз выигрывал чемпионат мира (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979). В 1998 году включен в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира. Канарейкин также выступал за столичное "Динамо" по хоккею на траве, в 1969 году стал победителем всесоюзных соревнований, играл за сборную СССР.