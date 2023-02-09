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36 минут назад

Скончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Канарейкин

Елена Прошина

На 73-м году жизни умер шестикратный чемпион мира по бенди и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, 9 февраля, на 73-м году жизни скоропостижно скончался шестикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин», — говорится в тексте.

Причины смерти не уточняются.

Канарейкин выступал за архангельский «Водник», московское «Динамо» и новосибирский «Сибсельмаш». Он семь раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Также он входит в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в ЧМ.

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