Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР

На 73-м году жизни умер шестикратный чемпион мира по бенди и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

«Сегодня, 9 февраля, на 73-м году жизни скоропостижно скончался шестикратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР Георгий Канарейкин», — говорится в тексте.

Канарейкин выступал за архангельский «Водник», московское «Динамо» и новосибирский «Сибсельмаш». Он семь раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Также он входит в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в ЧМ.