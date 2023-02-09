Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Тарасенко по обмену перешел из «Сент-Луис» в «Рейнджерс»

Елена Прошина

Российский нападающий Владимир Тарасенко перешел по обмену из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ из Нью-Йорка.

Тарасенко по обмену перешел из «Сент-Луис» в «Рейнджерс»
Фото: Пресс-служба НХЛПресс-служба НХЛ

Также в «Рейнджерс» по обмену перешел финский защитник Нико Миккола. В «Сент-Луис» вместо него и Тарасенко отправились американский защитник Хантер Скиннер и канадский нападающий Самми Блейс. Также команда получила от «Рейнджерс» право выбора в первом раунде драфта 2023 года и в четвертом раунде драфта 2024 года.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В 2019 году в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне на его счету 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, где он набрал 29 очков.

Хоккей,Владимир Тарасенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители