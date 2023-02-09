Тарасенко по обмену перешел из «Сент-Луис» в «Рейнджерс»

Российский нападающий Владимир Тарасенко перешел по обмену из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ из Нью-Йорка.
Также в «Рейнджерс» по обмену перешел финский защитник Нико Миккола. В «Сент-Луис» вместо него и Тарасенко отправились американский защитник Хантер Скиннер и канадский нападающий Самми Блейс. Также команда получила от «Рейнджерс» право выбора в первом раунде драфта 2023 года и в четвертом раунде драфта 2024 года.
Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В 2019 году в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне на его счету 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, где он набрал 29 очков.