Тарасенко по обмену перешел из «Сент-Луис» в «Рейнджерс»

Российский нападающий Владимир Тарасенко перешел по обмену из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ из Нью-Йорка.

Фото: Пресс-служба НХЛ Пресс-служба НХЛ

Также в «Рейнджерс» по обмену перешел финский защитник Нико Миккола. В «Сент-Луис» вместо него и Тарасенко отправились американский защитник Хантер Скиннер и канадский нападающий Самми Блейс. Также команда получила от «Рейнджерс» право выбора в первом раунде драфта 2023 года и в четвертом раунде драфта 2024 года.