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57 минут назад

Тарасенко прокомментировал переход в «Рейнджерс»

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Россиянин впервые прокомментировал обмен.

Тарасенко прокомментировал переход в «Рейнджерс»
Фото: Championat.comChampionat.com

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко впервые прокомментировал переход в команду. Ранее стало известно, что хоккеиста обменяли из «Сент-Луис Блюз».

«Вообще, не было шансов, что я останусь в «Сент-Луисе». Мне не предлагали новый контракт. Я знал, что меня обменяют. Я говорил с Артемием Панариным, «Рейнджерс» хотели, чтобы я перешёл в команду.

Здесь играют мои лучшие друзья. И у нас теперь есть шанс снова выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Тарасенко журналист Винс Меркольяно.

«Сент-Луис» обменял Тарасенко и финского защитника Микколу в «Рейнджерс». В обратном направлении отправились Сэмми Бле и Хантер Скиннер.

Хоккей,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,
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