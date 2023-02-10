Тарасенко прокомментировал переход в «Рейнджерс»

Россиянин впервые прокомментировал обмен.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко впервые прокомментировал переход в команду. Ранее стало известно, что хоккеиста обменяли из «Сент-Луис Блюз».
«Вообще, не было шансов, что я останусь в «Сент-Луисе». Мне не предлагали новый контракт. Я знал, что меня обменяют. Я говорил с Артемием Панариным, «Рейнджерс» хотели, чтобы я перешёл в команду.
Здесь играют мои лучшие друзья. И у нас теперь есть шанс снова выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Тарасенко журналист Винс Меркольяно.
«Сент-Луис» обменял Тарасенко и финского защитника Микколу в «Рейнджерс». В обратном направлении отправились Сэмми Бле и Хантер Скиннер.