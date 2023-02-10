"Локомотив" всухую выиграл у московского "Динамо"

Ярославцы выиграли третий матч подряд.
Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Двумя голами отметился нападающий Максим Шалунов. Он отличился в конце первого периода и в конце третьей двадцатиминутки, отправив шайбу в пустые ворота. Ещё один точный бросок в активе Максима Березкина.
Вратарь ярославцев Даниил Исаев отразил 23 броска и отметился голевой передачей.
«Локомотив» выиграл третий матч подряд, набрал 84 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда уже обеспечила выход в плей-офф Кубка Гагарина.
«Динамо» с 79 баллами занимает пятое место в таблице Запада. Москвичи также досрочно вышли в плей-офф.