"Локомотив" всухую выиграл у московского "Динамо"

Ярославцы выиграли третий матч подряд.

Фото: Championat.com Championat.com

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Двумя голами отметился нападающий Максим Шалунов. Он отличился в конце первого периода и в конце третьей двадцатиминутки, отправив шайбу в пустые ворота. Ещё один точный бросок в активе Максима Березкина.

Вратарь ярославцев Даниил Исаев отразил 23 броска и отметился голевой передачей.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд, набрал 84 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда уже обеспечила выход в плей-офф Кубка Гагарина.