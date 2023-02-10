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1 час назад

«Локомотив» всухую обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

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Ярославцы выиграли третий матч подряд.

"Локомотив" всухую выиграл у московского "Динамо"
Фото: Championat.comChampionat.com

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Двумя голами отметился нападающий Максим Шалунов. Он отличился в конце первого периода и в конце третьей двадцатиминутки, отправив шайбу в пустые ворота. Ещё один точный бросок в активе Максима Березкина.

Вратарь ярославцев Даниил Исаев отразил 23 броска и отметился голевой передачей.

«Локомотив» выиграл третий матч подряд, набрал 84 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда уже обеспечила выход в плей-офф Кубка Гагарина.

«Динамо» с 79 баллами занимает пятое место в таблице Запада. Москвичи также досрочно вышли в плей-офф.

Хоккей,Даниил Исаев,Максим Шалунов,Динамо,
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