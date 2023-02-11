Тарасенко забросил шайбу в дебютном матче за "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на субботу победил "Сиэтл" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) .

Фото: AP Photo/ Frank Franklin II AP Photo/ Frank Franklin II

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Тарасенко провел дебютный матч за "Рейнджерс", он был обменян "Сент-Луисом", за который выступал с 2013 года, в клуб из Нью-Йорка 9 февраля. 31-летний форвард отличился в матче первым же броском после передачи соотечественника Артемия Панарина, с которым играл в одном звене. Хоккеисты ранее вместе выступали за СКА и молодежную сборную России, в составе которой стали чемпионами мира в 2011 году. В финальном матче против канадцев (5:3) победную шайбу забросил Панарин с передачи Тарасенко.

Тарасенко был признан первой звездой матча. В нынешнем регулярном чемпионате форвард, выигравший с "Сент-Луисом" Кубок Стэнли в 2019 году, провел 39 матчей и набрал 30 очков (11 заброшенных шайб + 19 результативных передач). На счету Панарина 54 (12+42) очка. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин в матче с "Сиэтлом" отразил 26 бросков из 29.

"Рейнджерс" одержали четвертую победу подряд и занимают третье место в Столичном дивизионе, набрав 68 очков в 52 играх, "Сиэтл" потерпел третье поражение подряд и идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 63 очками в 52 матчах. В следующем матче "Рейнджерс" 12 января сыграют на выезде с "Каролиной", "Сиэтл" в этот же день в гостях встретится с "Филадельфией".