Тарасенко забросил шайбу в дебютном матче за "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" в ночь на субботу победил "Сиэтл" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) .
В составе победителей шайбы забросили Владимир Тарасенко (3-я минута), Каапо Какко (6), Винсент Трочек (15), Джейкоб Труба (22), Мика Зибанежад (44), Райан Линдгрен (58), у проигравших отличились Оливер Бьоркстранд (23), Джаред Макканн (46) и Брэндон Танев (47).
Тарасенко провел дебютный матч за "Рейнджерс", он был обменян "Сент-Луисом", за который выступал с 2013 года, в клуб из Нью-Йорка 9 февраля. 31-летний форвард отличился в матче первым же броском после передачи соотечественника Артемия Панарина, с которым играл в одном звене. Хоккеисты ранее вместе выступали за СКА и молодежную сборную России, в составе которой стали чемпионами мира в 2011 году. В финальном матче против канадцев (5:3) победную шайбу забросил Панарин с передачи Тарасенко.
Тарасенко был признан первой звездой матча. В нынешнем регулярном чемпионате форвард, выигравший с "Сент-Луисом" Кубок Стэнли в 2019 году, провел 39 матчей и набрал 30 очков (11 заброшенных шайб + 19 результативных передач). На счету Панарина 54 (12+42) очка. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин в матче с "Сиэтлом" отразил 26 бросков из 29.
"Рейнджерс" одержали четвертую победу подряд и занимают третье место в Столичном дивизионе, набрав 68 очков в 52 играх, "Сиэтл" потерпел третье поражение подряд и идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 63 очками в 52 матчах. В следующем матче "Рейнджерс" 12 января сыграют на выезде с "Каролиной", "Сиэтл" в этот же день в гостях встретится с "Филадельфией".
Вратарь "Торонто" Илья Самсонов в выездном матче с "Коламбусом" (3:0) отразил все 30 бросков. Он провел третий матч без пропущенных голов в текущем сезоне, всего в карьере у него восемь "сухих" игр.