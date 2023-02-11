Названа вторая звезда матча с «Коламбусом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой встречи стал форвард гостей Джон Таварес, на счету которого в этой встрече две заброшенные шайбы.

Второй звездой признан российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов, совершивший по ходу матча 30 спасений. Третья звезда — голкипер хозяев Йоонас Корписало, совершивший 38 сейвов.