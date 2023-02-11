Третьяк: много денег на хоккей в России сейчас давать не будут

«Очень интересно проходит чемпионат КХЛ, до сих пор неизвестно, кто попадёт в восьмёрку. Борьба очень сильная, интерес большой. Каждые два-три матча таблица может меняться. Мне нравится. Много молодёжи, думаю, в ближайшие два-три года мы получим много молодёжи. Пока наше участие в чемпионатах мира призрачное. После сокращения лимита на легионеров будет больший упор на своих молодых игроков. Да, кто-то не согласен с этим, но и с вратарями тоже были не согласны, вы помните. Сегодня зато есть возможность дать нашей молодёжи проявить себя. Это сыграет свою роль в будущем. Это молодое поколение всё равно проявит себя и потом уже добротно войдёт в основные команды, мы получим новых звёздочек.

Не думаю, что цены на российских игроков взлетят. Экономическая составляющая страны не такая, какой была 10 лет назад. Вы знаете, что тогда хоккеисты получали в два раза больше, чем сегодня. И потолок у нас 900 млн, а сегодня сколько до него доходит, две-три команды? Остальные – 300-400 млн и всё. Экономическая составляющая, спонсоры сейчас будут беречь деньги, не думаю, что много денег будут давать на хоккей, футбол и другие виды спорта. Каждый будет считать свои деньги. Мы не знаем, что будет на следующий год или через год. Это зависит от клубов и менеджеров, будут они баловать хоккеистов или нет. Я думаю, что хоккеисты будут играть. Говорили же, что не будут играть за эти деньги — ничего, играют. Зарплата в два раза меньше, а хоккеисты играют», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.