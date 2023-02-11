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32 минуты назад

Российский вратарь устроил шоу во время матча и шокировал американцев

Илья Родин

Российский вратарь Ярослав Аскаров, выступающий за клуб АХЛ «Милуоки Адмиралс», позабавил американских болельщиков необычным «празднованием» после матча с «Рокфордом». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Американская хоккейная лига (АХЛ) позиционируется как вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига США.

Лига является вспомогательной для НХЛ - все клубы, участвующие в ней, являются фарм-клубами для команд Национальной лиги. В частности, ХК «Милуоки» входит в систему клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

По данным агентства, Аскаров по ходу встречи отразил 45 бросков и и выиграл серию буллитов.

В конце матча вратарь оригинально отпраздновал триумф, устроив жим ворот от груди на льду, чем порадовал болельщиков и заставил расхохотаться спортивного комментатора.

Хоккей,Видео,Ярослав Аскаров,
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