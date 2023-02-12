Артемий Панарин забил 200-й гол в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

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На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В составе гостей отличился российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, Панарин забил свой 200-й гол в НХЛ. Также на его счету 425 результативных передач в 561 матче при коэффициенте полезности «+131».