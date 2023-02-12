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34 минуты назад

Две голевые передачи Дадонова помогли «Монреалю» разгромить «Эдмонтон»

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«Ойлерз» почти сотворили камбэк.

Две голевые передачи Дадонова помогли «Монреалю» разгромить «Эдмонтон»
Фото: rsport.ria.rursport.ria.ru

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Белл-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз». Подопечные Мартена Сан-Луи одержали победу – 6:2.

На девятой минуте счёт открыл Алекс Бельзиль. Затем отличились Джордан Харрис и Джош Андерсон, оба раза в голевых атаках участвовал российский нападающий Евгений Дадонов.

«Эдмонтон» предпринял попытку отыграться и к 35-й минуте уступал уже 2:3, постарались Леон Драйзайтль и Эвандер Кейн. Тем не менее, «Монреаль» победу не отдал, в оставшееся время по шайбе забросили Рафаэль Арве-Пинар, Кристиан Дворак и тот же Харрис.

«Монреаль» с 48 очками занимает предпоследнее место на Востоке. У «Эдмонтона» (65) четвёртая строчка на Западе.

Хоккей,Кристиан Дворак,Джош Андерсон,Эвандер Кейн,Леон Драйзайтль,Евгений Дадонов,
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