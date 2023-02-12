Две голевые передачи Дадонова помогли «Монреалю» разгромить «Эдмонтон»

«Ойлерз» почти сотворили камбэк.
Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Белл-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз». Подопечные Мартена Сан-Луи одержали победу – 6:2.
На девятой минуте счёт открыл Алекс Бельзиль. Затем отличились Джордан Харрис и Джош Андерсон, оба раза в голевых атаках участвовал российский нападающий Евгений Дадонов.
«Эдмонтон» предпринял попытку отыграться и к 35-й минуте уступал уже 2:3, постарались Леон Драйзайтль и Эвандер Кейн. Тем не менее, «Монреаль» победу не отдал, в оставшееся время по шайбе забросили Рафаэль Арве-Пинар, Кристиан Дворак и тот же Харрис.
«Монреаль» с 48 очками занимает предпоследнее место на Востоке. У «Эдмонтона» (65) четвёртая строчка на Западе.