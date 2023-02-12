Две голевые передачи Дадонова помогли «Монреалю» разгромить «Эдмонтон»

На девятой минуте счёт открыл Алекс Бельзиль. Затем отличились Джордан Харрис и Джош Андерсон , оба раза в голевых атаках участвовал российский нападающий Евгений Дадонов .

«Эдмонтон» предпринял попытку отыграться и к 35-й минуте уступал уже 2:3, постарались Леон Драйзайтль и Эвандер Кейн. Тем не менее, «Монреаль» победу не отдал, в оставшееся время по шайбе забросили Рафаэль Арве-Пинар, Кристиан Дворак и тот же Харрис.