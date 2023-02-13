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26 минут назад

Григорий Денисенко вызван из АХЛ во «Флориду Пантерз»

Чемпионат.comиещё 2

Григорий Денисенко вызван из АХЛ в НХЛ, сообщает сайт фарм-клуба «Флориды Пантерз» «Шарлотт».

Денисенко вызван из АХЛ во «Флориду Пантерз»
Фото: CHARLOTTECHECKERS.COMCHARLOTTECHECKERS.COM

В Американской хоккейной лиге российский форвард в текущем сезоне провёл 37 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко. В текущем сезоне НХЛ Денисенко сыграл 12 матчей и отметился тремя передачами.

22-летний форвард был выбран на драфте НХЛ в 2018 году «пантерами» в первом раунде под общим 15-м номером. Уроженец Новосибирска завоёвывал бронзовые и серебряные медали молодёжных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов соответственно.

«Флорида Пантерз» после 55 матчей набрала 58 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «пантеры» сыграют в гостях с «Миннесотой Уайлд» 14 февраля (4:00 мск).

Хоккей,Григорий Денисенко,
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