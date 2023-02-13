Панарин признан первой звездой игровой недели в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ с четырьмя голами и результативной передачей, передает «МИР 24».

Панарин оформил первый в карьере покер в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).

Второй звездой стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, в игре с «Питтсбургом» также забивший четыре шайбы (6:0).