Панарин признан первой звездой игровой недели в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ с четырьмя голами и результативной передачей, передает «МИР 24».
Панарин оформил первый в карьере покер в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).
Второй звездой стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, в игре с «Питтсбургом» также забивший четыре шайбы (6:0).
Накануне первой звездой дня в НХЛ был признан одноклубник Панарина россиянин Владимир Тарасенко. Россиянин отличился в дебютной против «Сиэтл Кракен» (6:3). Тарасенко забросил шайбу первым же броском на старте встречи с передачи Панарина.