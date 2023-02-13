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10 минут назад

Артемий Панарин назван первой звездой дня в НХЛ с четырьмя голами и пасом

Мир24иещё 3

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ с четырьмя голами и результативной передачей, передает «МИР 24».

Панарин признан первой звездой игровой недели в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Панарин оформил первый в карьере покер в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).

Второй звездой стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, в игре с «Питтсбургом» также забивший четыре шайбы (6:0).

Накануне первой звездой дня в НХЛ был признан одноклубник Панарина россиянин Владимир Тарасенко. Россиянин отличился в дебютной против «Сиэтл Кракен» (6:3). Тарасенко забросил шайбу первым же броском на старте встречи с передачи Панарина.

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