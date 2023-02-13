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40 минут назад

SNY: Виталий Кравцов подал запрос на обмен из «Рейнджерс»

Чемпионат.comиещё 1

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов подал запрос на обмен в другой клуб, сообщает SNY.

SNY: Виталий Кравцов подал запрос на обмен из «Рейнджерс»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что генеральный менеджер «рейнджеров» Крис Друри, несмотря на запрос, не обязан обменивать 23-летнего нападающего в иную команду.

Напомним, нападающий не попал в состав на встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (6:2). Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, комментируя решение не включать россиянина в ростер на матч, заявил, что игрок «сделал недостаточно, чтобы остаться».

Отметим, что в нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно набрав шесть очков.

Хоккей,Жерар Галлан,Виталий Кравцов,Каролина Харрикейнз,Крис Друри,
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