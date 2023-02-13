Российский хоккеист лишился почки после повреждения в матче

«Вчера во время матча с ЦСК ВВС защитник нашей команды Егор Стронов после столкновения с соперником получил травму. Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары. В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, вследствие чего, к сожалению, почку пришлось удалить. Состояние Егора оценивается врачами как стабильно тяжёлое», — говорится в сообщении.