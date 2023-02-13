Яшкин установил рекорд по голам для новичков СКА

Форвард Дмитрий Яшкин стал рекордсменом среди новичков СКА по количеству заброшенных шайб за весь сезон, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В матче с «Авангардом» 29-летний нападающий в 35-й раз поразил ворота соперника. Предыдущим рекордсменом являлся Евгений Дадонов, который в сезоне-2014/2015 записал на свой счёт 34 гола: 19 – в 53 играх регулярного чемпионата и 15 – в 22 встречах плей-офф.

Всего в текущем регулярном сезоне КХЛ Яшкин набрал 53 (35+18) очка.