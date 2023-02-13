Стало известно состояние потерявшего почку хоккеиста Стронова

Российский хоккеист барнаульского «Динамо-Алтай» Егор Стронов продолжает оставаться под наблюдением врачей после проведения операции по удалению левой почки. Об этом сообщает пресс-служба клуба во «ВКонтакте».

Фото: «Динамо-Алтай» «Динамо-Алтай»

По информации источника, состояние 23-летний спортсмена оценивается как стабильно тяжелое.

«В медицинских препаратах Егор на данный момент не нуждается. Выражаем глубочайшие слова поддержки родным, близким и друзьям Егора.

Егор, борись, не сдавайся! Держись, боец! Мы с тобой», — говорится в опубликованном посте в группе «Динамо-Алтай».

Напомним, что Стронов получил травму по ходу матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) против самарского ЦСК ВВС.

Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу ЦСК ВВС.