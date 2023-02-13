Стало известно состояние потерявшего почку хоккеиста Стронова

Российский хоккеист барнаульского «Динамо-Алтай» Егор Стронов продолжает оставаться под наблюдением врачей после проведения операции по удалению левой почки. Об этом сообщает пресс-служба клуба во «ВКонтакте».
По информации источника, состояние 23-летний спортсмена оценивается как стабильно тяжелое.
«В медицинских препаратах Егор на данный момент не нуждается. Выражаем глубочайшие слова поддержки родным, близким и друзьям Егора.
Егор, борись, не сдавайся! Держись, боец! Мы с тобой», — говорится в опубликованном посте в группе «Динамо-Алтай».
Напомним, что Стронов получил травму по ходу матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) против самарского ЦСК ВВС.
Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу ЦСК ВВС.
Ранее сообщалось, что два российских хоккеиста попали в топ-3 звезд матча между «Сан-Хосе» и «Вашингтоном» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).