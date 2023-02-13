В "Сибири" допустили проведение домашних матчей плей-офф КХЛ на новой арене

Новосибирская "Сибирь" может сыграть в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой арене, если к тому времени будут решены все вопросы соответствия регламенту соревнований. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

Фото: Пресс-служба ХК "Сибирь" Пресс-служба ХК "Сибирь"

Первый матч на "Новосибирск-Арене" состоится 21 февраля. В нем сыграют сотрудники силовых структур. 8 февраля министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил ТАСС, что в конце апреля там пройдут финальные матчи чемпионата Юношеской хоккейной лиги. "Сибирь" проводит свои матчи в ледовом дворце спорта "Сибирь", вмещающим 6 055 зрителей.

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"Эта арена строилась для хоккейного клуба, который находится у истоков всей этой темы. И мы, конечно, мечтаем о том, чтобы туда переехать, - сказал Фастовский. - Просто важно, чтобы все правильно подготовить, и эта работа со стороны не видна. Хочется переехать, когда базовые вещи внутри будут абсолютно пригодны именно для игр КХЛ".

Фастовский отметил, что технически работа очень сложная. "Это соблюдение всех пунктов регламента, которых очень много, - сказал он. - Фактически это целый регламент проведения матчей КХЛ. На сегодняшний день технический регламент КХЛ невероятно сложный, и его выполнить - это как раз главная задача по новой арене. Мы этому способствуем и активно принимаем в этом участие".

"С учетом этого всего такая вероятность есть, - ответил Фастовский на вопрос, сможет ли "Сибирь" сыграть на новой арене в предстоящем плей-офф. - Безусловно, КХЛ принимает в этом участие, потому что лига заинтересована в том, чтобы новые дворцы вводились в строй и начинали работать. Это плюс для хоккея, тем более здесь такой хоккейный регион. Темпы работ меня устраивают, они курируются сверху".

По словам гендиректора, в команде не обсуждали возможный скорый переезд на новую арену. "Все понимают, что это будет правильно, когда команда будет играть на новой арене, где лучшие условия и большее количество зрителей. Несмотря на то, что мы здесь провели такой бешенный капремонт за два года, и стадион пригоден для проведения любых международных соревнований, на что есть и официальный документ. Но вместимость там больше, и там другой уровень в плане устройства вспомогательных помещений, которые нужны для команды, персонала", - подчеркнул он.

О новой арене

Строительство арены на левом берегу Оби в Новосибирске было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.

Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь есть спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и дополнительные помещения. Изначально стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 10 млрд рублей, к сентябрю 2022 года она выросла до 14,4 млрд рублей.