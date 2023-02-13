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34 минуты назад

Овечкин установил личный антирекорд сезона по количеству матчей подряд без очков

Чемпионат.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в матче с «Сан-Хосе Шаркс». 37-летний россиянин остался без очков в четвёртом матче подряд. Это худшая серия Овечкина в текущем сезоне. В последний раз нападающий набирал очки в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ). Тогда он забросил шайбу.

Овечкин установил личный антирекорд сезона по количеству матчей подряд без очков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Александр продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ. Сейчас россиянин отстаёт от великого рекорда на 82 шайбы. Достижение долгое время носило название «невозможное», поскольку считалось, что до Гретцки никто не сможет добраться. На счету канадца 894 гола, у Овечкина — 812.

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах лиги.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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