Овечкин установил личный антирекорд сезона по количеству матчей подряд без очков

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в матче с «Сан-Хосе Шаркс». 37-летний россиянин остался без очков в четвёртом матче подряд. Это худшая серия Овечкина в текущем сезоне. В последний раз нападающий набирал очки в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ). Тогда он забросил шайбу.

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Александр продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ. Сейчас россиянин отстаёт от великого рекорда на 82 шайбы. Достижение долгое время носило название «невозможное», поскольку считалось, что до Гретцки никто не сможет добраться. На счету канадца 894 гола, у Овечкина — 812.

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах лиги.