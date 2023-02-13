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1 час назад

КХЛ назвала лучших хоккеистов 23-й игровой недели

Чемпионат.comиещё 2

Континентальная хоккейная лига на своём сайте огласила имена лучших хоккеистов 23-й игровой недели.

КХЛ назвала лучших хоккеистов 23-й игровой недели
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Лучшим вратарём в седьмой раз в карьере признан Илья ЕжовСалават Юлаев»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Ежова было нанесено 68 бросков (22,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,59%. Коэффициент надёжности составил 1,00. В матче с «Витязем» Ежов в 30-й раз в КХЛ сыграл «на ноль». Голкипер признавался лучшим по два раза в составе «Лады», «Нефтехимика» и «Витязя».

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Джозеф Душак («Динамо» Мн), набравший шесть (1+5) очков в трёх матчах недели (лучший показатель среди всех полевых игроков). На его счету также два блокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим Шабанов («Трактор»), набравший пять (2+3) очков в трёх матчах недели. Шайба в матче с минским «Динамо» стала победной для его команды, также на его счету три силовых приёма и один отбор шайбы.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Матвей Мичков (ХК «Сочи»), набравший четыре (2+2) очка в трёх матчах недели. Мичков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также два блокированных броска и один отбор шайбы. Впервые Мичков признавался лучшим на второй неделе сезона-2021/2022.

Хоккей,Максим Шабанов,Илья Ежов,ХК Трактор,Салават Юлаев,Динамо,
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