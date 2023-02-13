«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Юдиным

В текущем сезоне 27-летний игрок обороны за «Ак Барс» сыграл 53 матча, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Юдин провёл 460 игр, в которых набрал 74 (16+58) результативных балла.