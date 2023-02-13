Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
20 минут назад

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

Чемпионат.com

Защитник Дмитрий Юдин продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает телеграм-канал казанского клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Юдиным
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В текущем сезоне 27-летний игрок обороны за «Ак Барс» сыграл 53 матча, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Юдин провёл 460 игр, в которых набрал 74 (16+58) результативных балла.

Юдин является обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/2015. В составе молодёжной сборной России Дмитрий выигрывал серебряные медали чемпионата мира 2015 года, состоявшего в Торонто и Монреале, Канада.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Адмиралом» 14 февраля.

Хоккей,Дмитрий Юдин,СБОРНАЯ РОССИИ,СКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители