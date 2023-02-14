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1 час назад

Капризов стал вторым россиянином после Овечкина, забросившим 30+ шайб за сезон

Чемпионат.com

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой по ходу матча с «Флоридой», стал вторым российским хоккеистом в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, который преодолел отметку в 30+ шайб.

Объявлен второй россиянин после Овечкина по рекорду шайб за сезон
Фото: ТАССТАСС

Лучшим снайпером среди россиян на данный момент является форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На его счету 32 шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. Таким образом, только два российских игрока смогли преодолеть барьер в 30 шайб в нынешнем сезоне.

Напомним, в моменте с голом Капризову ассистировали Матс Цуккарелло и Кален Эддисон. Счёт в матче открыли гости, в составе которых заброшенной шайбой c передач Густава Форслинга и Ника Казинса отметился Ээту Луостаринен.

На данный момент счёт в игре «Миннесота» — «Флорида» равный, 1:1. В матче овертайм.

Хоккей,Густав Форслинг,Кирилл Капризов,Матс Цуккарелло,Александр Овечкин,
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