Бобровский прокомментировал победу в матче с «Миннесотой»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд». Вратарь «пантер» отразил 27 из 28 бросков. Кроме того, Бобровский пропустил лишь один гол после трёх попыток в серии послематчевых буллитов.