В конце третьего периода защитник «пантер» Аарон Экблад, упав на лёд в своей зоне, придержал клюшку 25-летнего форварда «дикарей». Капризов несколько раз пихнул и ударил соперника, пытаясь вырвать часть своего снаряжения. В итоге «Миннесота» смогла продолжить атаку, на её острие оказался Кирилл. Российский нападающий выехал на ворота «Флориды», однако Экблад повалил хоккеиста на лёд. Поднявшись, Капризов подъехал к канадскому защитнику, после чего началась массовая потасовка.