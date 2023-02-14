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31 минуту назад

Капризов устроил массовую потасовку в матче с «Флоридой»

Чемпионат.com

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал одним из зачинщиков массовой потасовки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».

В конце третьего периода защитник «пантер» Аарон Экблад, упав на лёд в своей зоне, придержал клюшку 25-летнего форварда «дикарей». Капризов несколько раз пихнул и ударил соперника, пытаясь вырвать часть своего снаряжения. В итоге «Миннесота» смогла продолжить атаку, на её острие оказался Кирилл. Российский нападающий выехал на ворота «Флориды», однако Экблад повалил хоккеиста на лёд. Поднявшись, Капризов подъехал к канадскому защитнику, после чего началась массовая потасовка.

За этот эпизод по две минуты штрафа получили самые активные участники — Аарон Экблад и Джордан Гринвей.

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