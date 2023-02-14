Бывший финский легионер КХЛ высказал мнение о Ковальчуке и Дацюке

Дацюк любил оттачивать контроль шайбы, после тренировок приглашал партнёров сыграть с ним один на один. Видимо, именно так он и развил свои навыки владения шайбой. Ковальчук много работал над броском после тренировок. Он любил использовать абсолютно новые клюшки, практически каждый день у него было две новые клюшки. Это необычно, я больше не встречал игроков, которые бы использовали так много клюшек. Его главным оружием был эффективный бросок. Наверное, он привык, что клюшка всегда должна быть новой», — приводит слова Коскиранты Helsingin Sanomat.