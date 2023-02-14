Гонка снайперов НХЛ: Капризов сократил отставание от Овечкина

Для 25-летнего форварда этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне. Благодаря этому Капризов поднялся на 12-е место в гонке лучших снайперов НХЛ, сравнявшись с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем и нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майером. Кроме того, Кирилл сократил отставание от Александра Овечкина, на данный момент лучшего российского снайпера в текущем сезоне, до двух голов.