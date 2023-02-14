Французский хоккеист Да Коста на русском обматерил видеооператора

Французский форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста во время тайм-аута в матче против «Амура» в Континентальной хоккейной лиге использовал нецензурную лексику, чтобы прогнать видеооператора. Об этом сообщает «Чемпионат».
Инцидент произошел во время одного из эпизодов заключительного отрезка матча, когда игроки екатеринбургского «Автомобилиста» подъехали к своей скамейке запасных. Главный тренер клуба Николай Заварухин давал хоккеистам указания. Именно этот момент видеооператор решил выбрать, чтобы поснимать игроков поближе. Хоккеисты его рвения не разделили и попытались загородить обзор клюшками и своими телами
Однако видеооператора это не остановило. Тогда невыдержав, Да Коста повернулся к нему, ударил по камере рукой и сказал:
«Иди отсюда на***».
Позже француз пояснил, что считает такое поведение оператора «ненормальным».
Напомним, что Да Коста выступает в России с 2014 года. Он играл за ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Автомобилист».