Французский хоккеист Да Коста на русском обматерил видеооператора

Французский форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста во время тайм-аута в матче против «Амура» в Континентальной хоккейной лиге использовал нецензурную лексику, чтобы прогнать видеооператора. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Инцидент произошел во время одного из эпизодов заключительного отрезка матча, когда игроки екатеринбургского «Автомобилиста» подъехали к своей скамейке запасных. Главный тренер клуба Николай Заварухин давал хоккеистам указания. Именно этот момент видеооператор решил выбрать, чтобы поснимать игроков поближе. Хоккеисты его рвения не разделили и попытались загородить обзор клюшками и своими телами

Однако видеооператора это не остановило. Тогда невыдержав, Да Коста повернулся к нему, ударил по камере рукой и сказал:

«Иди отсюда на***».

Позже француз пояснил, что считает такое поведение оператора «ненормальным».