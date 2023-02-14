Овечкин покинул расположение «Вашингтона»

Легендарный хоккеист Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», временно покинул команду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.
В пресс-службе пояснили, что Овечкин временно покинул расположение клуба «из-за здоровья близкого человека и семейных дел».
Уточняется, что в текущем сезоне хоккеист провел 54 матча и набрал 54 (32+22) очка.
Напомним, что в активе Овечкина - 812 шайб. Он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Предполагается, что при благоприятном стечении обстоятельств он побьет рекорд Уэйна Гретцки в ноябре 2024 года.