Овечкин обратился к одноклубникам перед отъездом из расположения «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился с речью к товарищам по команде перед тем, как покинуть расположение клуба.

Ранее было объявлено, что российский форвард уехал из расположения столичной команды по семейным обстоятельствам. Ожидается, что он пропустит несколько матчей.

Как отмечает журналистка Сэмми Зильбер, Овечкин на утренней раскатке выступил перед одноклубниками и обнял их.

— Я надеюсь, он знает, как много значит для нас, — приводит она слова форварда «Вашингтона» Ти Джея Оши.

«Вашингтон» на этой неделе должен провести два матча дома — против «Каролины» и «Флориды» (среда и пятница по московскому времени), а также сыграть в штате Северная Каролина под открытым небом (воскресенье по Москве).