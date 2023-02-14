Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
21 минуту назад

Овечкин обратился к одноклубникам перед отъездом из расположения «Вашингтона»

Матч ТВ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился с речью к товарищам по команде перед тем, как покинуть расположение клуба.

Овечкин обратился к одноклубникам перед отъездом из расположения «Вашингтона»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее было объявлено, что российский форвард уехал из расположения столичной команды по семейным обстоятельствам. Ожидается, что он пропустит несколько матчей.

Как отмечает журналистка Сэмми Зильбер, Овечкин на утренней раскатке выступил перед одноклубниками и обнял их.

— Я надеюсь, он знает, как много значит для нас, — приводит она слова форварда «Вашингтона» Ти Джея Оши.

«Вашингтон» на этой неделе должен провести два матча дома — против «Каролины» и «Флориды» (среда и пятница по московскому времени), а также сыграть в штате Северная Каролина под открытым небом (воскресенье по Москве).

37 летний Овечкин возглавляет список бомбардиров «Вашингтона» с 54 (32+22) очками.

Хоккей,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители