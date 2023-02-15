Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
28 минут назад

IIHF проведет встречу с МОК по поводу российских хоккеистов

Lenta.ruиещё 1

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф проведет встречу с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу возвращения российских хоккеистов на турниры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

IIHF проведет встречу с МОК по поводу российских хоккеистов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тардиф заявил, что переговоры пройдут через несколько дней. Он подчеркнул, что судьба российских и белорусских команд должна быть решена в конце мая 2023 года.

6 января Тардиф заявил, что судьба российской команды будет рассмотрена на конгрессе организации в Финляндии. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Хоккей,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители