У капитана «Авангарда» Шарипзянова родилась дочь

В семье защитника и капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова и его жены Виолетты родилась дочь, сообщает пресс служба хоккейного клуба.
Ребенок появился на свет в среду, девочку назвали Рэмиллия. Также супруги воспитывают годовалого сына Даниара.
Шарипзянов — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Хоккеист защищает цвета «ястребов» с сезона 2020/21, стал в их составе обладателем Кубка Гагарина.
В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 26 летний игрок набрал 17 очков (6 шайб + 11 результативных передач).
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