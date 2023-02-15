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47 минут назад

У капитана «Авангарда» Шарипзянова родилась дочь

Матч ТВиещё 2

В семье защитника и капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова и его жены Виолетты родилась дочь, сообщает пресс служба хоккейного клуба.

У капитана «Авангарда» Шарипзянова родилась дочь
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ребенок появился на свет в среду, девочку назвали Рэмиллия. Также супруги воспитывают годовалого сына Даниара.

Шарипзянов — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Хоккеист защищает цвета «ястребов» с сезона 2020/21, стал в их составе обладателем Кубка Гагарина.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 26 летний игрок набрал 17 очков (6 шайб + 11 результативных передач).

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Дамир Шарипзянов,Фонбет,ХК Авангард,
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