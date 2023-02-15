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23 минуты назад

Французский хоккеист объяснил нецензурную брань на русском языке в прямом эфире

Lenta.ruиещё 2

Французский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) «Автомобилист» Стефан Да Коста объяснил нецензурную брань на русском языке в прямом эфире. Его слова приводятся в группе команды во «Вконтакте».

Французский хоккеист объяснил нецензурную брань на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хоккест заявил, что ему было не совсем понятно, может ли оператор подъезжать близко к команде во время проведения важного тайм-аута. Он подчеркнул, что это и стало причиной случившегося.

«Сожалею, что дал волю эмоциям, и приношу извинения. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен», — извинился хоккеист.

Ранее Да Коста на русском языке выругался в адрес оператора во время матча регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Амуром». Во время тайм аута на последних минутах игроки слушали указания главного тренера Николая Заварухина. В этот момент к скамейке подъехал оператор.

«Иди отсюда, *****», – сказал нападающий.

Да Коста начал играть в КХЛ в 2014 году. Он известен по выступлениям за московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

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