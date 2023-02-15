«Бостон» может усилиться двумя российскими хоккеистами — СМИ

Российский защитник Владислав Гавриков с высокой долей вероятности будет обменян в «Бостон», сообщает Boston Hockey со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридмана.

По информации журналиста, главной причиной обмена может стать отказ россиянина подписывать новый контракт с «Коламбусом». Ранее пресс служба «Блю Джэкетс» сообщила, что клуб ведет переговоры об обмене Гаврикова. По этой причине 27 летний хоккеист был исключен из состава команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси».

Гавриков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В текущем сезоне защитник провел 52 матча в «регулярке» НХЛ, забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.