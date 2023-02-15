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50 минут назад

«Бостон» может усилиться двумя российскими хоккеистами — СМИ

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Российский защитник Владислав Гавриков с высокой долей вероятности будет обменян в «Бостон», сообщает Boston Hockey со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридмана.

«Бостон» может усилиться двумя российскими хоккеистами — СМИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации журналиста, главной причиной обмена может стать отказ россиянина подписывать новый контракт с «Коламбусом». Ранее пресс служба «Блю Джэкетс» сообщила, что клуб ведет переговоры об обмене Гаврикова. По этой причине 27 летний хоккеист был исключен из состава команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси».

Гавриков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. В текущем сезоне защитник провел 52 матча в «регулярке» НХЛ, забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

Кроме того, журналист Энди Стриклэнд в своих социальных сетях сообщил, что руководство «Бостона» также заинтересовано в подписании контракта с форвардом Иваном Барбашевым, который выступает за «Сент Луис».

Хоккей,Владислав Гавриков,
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