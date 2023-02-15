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1 час назад

Тренер "Вашингтона" высказался об отъезде Овечкина

Газета.Ru

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт прокомментировал то, что капитан команды россиянин Александр Овечкин покинул расположение клуба.

Тренер "Вашингтона" высказался об отъезде Овечкина
Фото: ТАССТАСС

"Когда речь идет о вашей семье и родителях, это самое главное. Он собирается разобраться с некоторыми вещами прямо сейчас, а мы будем поддерживать его. Он очень гордый парень. Он заботится о нашей команде, своих одноклубниках и об этой организации. Для него было важно поговорить с игроками в раздевалке", — передает слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, что Александр Овечкин покинул расположение "Вашингтона" и отправился в Россию в связи с госпитализацией отца. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. 24 декабря россиянин в матче против "Виннипега" оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Ранее американский фигурист Максим Наумов заявил, что является поклонником Александра Овечкина.

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