Тренер "Вашингтона" высказался об отъезде Овечкина

"Когда речь идет о вашей семье и родителях, это самое главное. Он собирается разобраться с некоторыми вещами прямо сейчас, а мы будем поддерживать его. Он очень гордый парень. Он заботится о нашей команде, своих одноклубниках и об этой организации. Для него было важно поговорить с игроками в раздевалке", — передает слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, что Александр Овечкин покинул расположение "Вашингтона" и отправился в Россию в связи с госпитализацией отца. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. 24 декабря россиянин в матче против "Виннипега" оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.