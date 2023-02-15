Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» с «Колорадо»

В Денвере (штат Колорадо, США) на льду «Болл Арены» минувшей ночью «Тампа-Бей Лайнтнинг» в гостях обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3 Б в пользу «молний».

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Второй звездой встречи был признан российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. 29-летний россиянин за 20:52 на льду (5:45 — в большинстве) отметился заброшенной шайбой, а его показатель полезности составил «-1».

Отметим, что Кучеров продлил результативную серию до 11 матчей. За это время он набрал 16 (4+12) очков по системе «гол+пас». Последний раз Никита уходил с площадки без результативных действий 18 января.

Первой звездой матча стал капитан и нападающий «молний» Стивен Стэмкос. На его счету результативная передача, а также решающий буллит.