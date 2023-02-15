«Бостон» одержал 40 побед в 53 матчах сезона и повторил рекорд НХЛ.

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«Брюинс» обыграли «Даллас» (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата.

Команда под руководством Джима Монтгомери повторила рекорд лиги по минимальному числу матчей, затраченных на достижение отметки 40 побед в сезоне (53). В сезоне-2015/16 столько же игр хватило «Вашингтону».

«Бостон» продолжает лидировать в общей таблице лиги с 85 очками в 53 играх.