«Бостон» одержал 40 побед в 53 матчах сезона и повторил рекорд НХЛ.
«Брюинс» обыграли «Даллас» (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата.
Команда под руководством Джима Монтгомери повторила рекорд лиги по минимальному числу матчей, затраченных на достижение отметки 40 побед в сезоне (53). В сезоне-2015/16 столько же игр хватило «Вашингтону».
«Бостон» продолжает лидировать в общей таблице лиги с 85 очками в 53 играх.
Рекорд лиги по числу побед за один регулярный чемпионат делят «Детройт» (1995/96) и «Тампа» (2018/19) – по 62.