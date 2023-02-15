Бывший президент IIHF Фазель получил российское гражданство

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель получил российское гражданство в январе 2022 года. Об этом ТАСС в среду рассказал источник.

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"Фазель получил российское гражданство 17 января 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, на прошлой неделе 54% акций компании "Алма холдинг", занимающейся выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае, перешли к Фазелю. Остальные 46% акций находятся у компании "Волга агро груп", которая производит препараты для растениеводства и входит в "Волгу груп" предпринимателя Геннадия Тимченко. Сообщается, что 73-летний Фазель был внесен в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 10 февраля 2023 года.

Швейцарец возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год. При нем Россия трижды принимала чемпионат мира среди мужских команд: в 2000 году в Санкт-Петербурге, в 2007 году в Москве и подмосковных Мытищах, в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге. Также во время его президентства Россия принимала молодежный чемпионат мира в 2001 (в Москве и подмосковном Подольске) и 2013 (в Уфе) годах, а также юниорский чемпионат мира 2013 (в Сочи) и 2021 (в Челябинске и Магнитогорске) годов.