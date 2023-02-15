«Ванкувер» мог бы избежать ошибок, не подписывая контракт с Кузьменко

«Я думаю, что некоторых ошибок можно было избежать, например, если бы они не подписали новый контракт с Кузьменко три недели назад. Опять же, подписывать игроков, когда они находятся в своей лучшей форме, никогда не бывает хорошей идеей. Этот контракт неплохой, но они, возможно, могли бы получить за него выбор во втором раунде драфта в крайний срок обменов. Тогда они могли бы просто подписать его в межсезонье, и тогда мы бы сейчас не увидели, как он и Токкет (Рик Токкет — главный тренер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») немн