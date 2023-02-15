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1 час назад

Квартальнов может стать главным тренером «Спартака», клуб ведет активные переговоры

Матч ТВ

Как стало известно «Матч ТВ», московский «Спартак» хотел бы подписать контракт с бывшим главным тренером ЦСКА и «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым.

У ХК "Спартак" может поменяться тренер
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Красно белые» хотели бы видеть Квартальнова в роли главного тренера, но сам специалист пока не дал окончательное согласие. Кроме того, на 56 летнего тренера претендуют и другие клубы КХЛ.В этом сезоне Квартальнов несколько раз приходил на домашние матчи «Спартака». Также он ходил на игры воскресенского «Химика» — фарм клуба «красно белых» в ВХЛ.

Квартальнов — рекордсмен лиги среди тренеров по количеству матчей (809). Специалист возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», который покинул в апреле 2022 года.

«Спартак» начинал сезон под руководством Бориса Миронова. Затем его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в начале февраля. Обязанности главного тренера исполняет Алексей Заварухин.

Московский клуб с 60 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В последних восьми встречах «красно белые» проиграли семь раз.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Алексей Заварухин,Игорь Гришин,Борис Миронов,Спартак,
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