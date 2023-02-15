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54 минуты назад

Обладатель Кубка Стэнли: мне жалко российских спортсменов

Чемпионат.comиещё 1

Чешский хоккеист Милан Хейдук, который является обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и олимпийским чемпионом Нагано–1998 прокомментировал запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Обладатель Кубка Стэнли: мне жалко российских спортсменов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Доминик Гашек категорически против участия российских спортсменов в крупных спортивных мероприятиях, что я думаю? Это сложный вопрос. Российские спортсмены здесь ни при чём, но в России спорт тесно связан с политикой. У меня нет твёрдого мнения

Говорят, что им позволят выступать под нейтральным флагом. Правда, многие упускают, что российские спортсмены зачастую борются за медали. С другой стороны, ситуация в Украине нехорошая и сложная. Мне жалко спортсменов», — приводит слова Хейдука Denik.cz

Хоккей,Доминик Гашек,
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