Президент «Барыса» ответил на письмо казахстанских болельщиков

«Обращение болельщиков обусловлено рядом поражений команды «Барыс» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Хоккей — это спорт, и здесь бывают как победы, так и поражения, предугадать точный результат невозможно. Стоит отметить, что результаты зависят от множества факторов, в том числе от состава команды-соперника, календаря матчей, травм игроков и так далее. В текущем сезоне «Барыс» является одним из претендентов на выход в плей-офф Восточной конференции.



Авторы письма указывают только на негативные результаты и не учитывают, что по ходу чемпионата наша команда одержала ряд громких побед над топовыми соперниками. Да, в январе последовала серия из четырёх подряд поражений, однако подобный спад связан с довольно тяжёлым выездом на Дальний Восток, где «Барыс» провёл четыре матча за пять дней. Учитывая долгий перелёт и разницу часовых поясов, этот спад был неминуем.



Стоит отметить, что далее команда выдала серию из шести матчей с набранными баллами, а в последнем туре «Барыс» на выезде одержал яркую победу над действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА», — приводит слова Иванищева Шайба.kz