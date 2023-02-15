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34 минуты назад

Президент «Барыса» ответил на письмо казахстанских болельщиков

Чемпионат.com

Президент «Барыса» Борис Иванищев ответил на открытое письмо болельщиков, которые возмущены действиями руководства астанинского клуба и недовольны удручающими результатами команды в нынешнем сезоне КХЛ.

Президент «Барыса» ответил на письмо казахстанских болельщиков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Обращение болельщиков обусловлено рядом поражений команды «Барыс» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Хоккей — это спорт, и здесь бывают как победы, так и поражения, предугадать точный результат невозможно. Стоит отметить, что результаты зависят от множества факторов, в том числе от состава команды-соперника, календаря матчей, травм игроков и так далее. В текущем сезоне «Барыс» является одним из претендентов на выход в плей-офф Восточной конференции.

Авторы письма указывают только на негативные результаты и не учитывают, что по ходу чемпионата наша команда одержала ряд громких побед над топовыми соперниками. Да, в январе последовала серия из четырёх подряд поражений, однако подобный спад связан с довольно тяжёлым выездом на Дальний Восток, где «Барыс» провёл четыре матча за пять дней. Учитывая долгий перелёт и разницу часовых поясов, этот спад был неминуем.

Стоит отметить, что далее команда выдала серию из шести матчей с набранными баллами, а в последнем туре «Барыс» на выезде одержал яркую победу над действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА», — приводит слова Иванищева Шайба.kz

Клуб из столицы Казахстана находится на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков.

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