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48 минут назад

Умер отец Александра Овечкина

Елена Прошина

Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Михаил Овечкин скончался сегодня в Подмосковье. Ему был 71 год. Как сообщал РЕН ТВ, у него обнаружили злокачественную опухоль.

Умер отец Александра Овечкина
Фото: соцсетисоцсети

«Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», – написал Александр Овечкин в социальных сетях.

На днях Михаил Овечкин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали у спортсмена обострение хронического заболевания.

«В ходе тщательного обследования медики нашли у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу», – сообщили в СМИ.

Пресс-служба хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», в котором состоит Александр Овечкин, сообщила, что тот временно вылетел в Россию «из-за здоровья близкого человека и семейных дел».

Хоккей,Александр Овечкин,
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