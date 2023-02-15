Умер отец Александра Овечкина

Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Михаил Овечкин скончался сегодня в Подмосковье. Ему был 71 год. Как сообщал РЕН ТВ, у него обнаружили злокачественную опухоль.
«Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», – написал Александр Овечкин в социальных сетях.
На днях Михаил Овечкин был госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали у спортсмена обострение хронического заболевания.
«В ходе тщательного обследования медики нашли у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу», – сообщили в СМИ.
Пресс-служба хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», в котором состоит Александр Овечкин, сообщила, что тот временно вылетел в Россию «из-за здоровья близкого человека и семейных дел».