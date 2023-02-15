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24 минуты назад

Обладатель Кубка Стэнли пожалел российских спортсменов

Илья Родин

Олимпийский чемпион Милан Гейдук, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо, отреагировал на высказывания чешского вратаря Доминика Гашека о российских спортсменах. Об этом пишет «Чемпионат».

Обладатель Кубка Стэнли пожалел российских спортсменов
Фото: celebritynetworth.comcelebritynetworth.com

Отмечается, что ранее Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига разрешила россиянам выступать в Матче звезд. Он подчеркнул, что участие российских атлетов в соревнованиях якобы является поддержкой пропаганды со стороны Москвы.

Гейдук отметил, что вопрос о его отношении к высказываниям соотечественника является достаточно сложным.

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По его мнению, российские спортсмены не имеют какого-либо отношения к конфликту на Украине. Вместе с тем, добавил он, в России спорт нередко напрямую связан с политикой.

«Мне жалко [российских] спортсменов», - резюмировал Гейдук.

Напомним, что дискуссия об участии атлетов из России и Белоруссии в соревнованиях вспыхнула после того, как в МОК заявили о возможности их допуска к международным турнирам при соблюдении ряда жестких условий.

Хоккей,Доминик Гашек,
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