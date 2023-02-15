Третьяк: Папа Овечкина – настоящий русский мужик

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о смерти отца Александра Овечкина Михаила.
«Уход Михаила Викторовича — большая утрата для всего нашего хоккейного сообщества. Овечкин-старший был замечательным человеком — душевный, добрый, открытый, достойный. Настоящий русский мужик», – приводит слова Третьяка РИА Новости.
Сегодня, 15 февраля, Овечкин сообщил о смерти отца в своих социальных сетях. По данным издания «Известия», Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы.
Из-за этого Овечкин пропустил уже один матч НХЛ. Его команда «Вашингтон Кэпиталз» дома уступила «Каролине Харрикейнз» без своего лидера. Игра закончилась со счетом 2:3.