СКА в третий раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА в среду проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот результат позволил петербургскому СКА досрочно выиграть регулярный чемпионат.

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После поражения ЦСКА лидер Западной конференции СКА стал недосягаем для остальных команд в турнирной таблице регулярного чемпионата, в активе клуба 97 очков в 64 матчах. ЦСКА оставался единственным клубом, который мог обогнать петербуржцев в таблице, но после проигрыша "Локомотиву" потерял эту возможность. Армейцы набрали 86 очков в 63 играх и занимают четвертое место в Западной конференции. На втором месте в таблице располагается "Локомотив" (88 очков в 65 играх), на третьем - нижегородское "Торпедо" (87 очков в 63 играх). Каждая команда в регулярном чемпионате проведет 68 матчей.