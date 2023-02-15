СКА в третий раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА в среду проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот результат позволил петербургскому СКА досрочно выиграть регулярный чемпионат.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Шалунов (9-я минута), Александр Полунин (41), Иван Чехович (48) и Рушан Рафиков (58), у проигравших отличился Михаил Григоренко (29).
После поражения ЦСКА лидер Западной конференции СКА стал недосягаем для остальных команд в турнирной таблице регулярного чемпионата, в активе клуба 97 очков в 64 матчах. ЦСКА оставался единственным клубом, который мог обогнать петербуржцев в таблице, но после проигрыша "Локомотиву" потерял эту возможность. Армейцы набрали 86 очков в 63 играх и занимают четвертое место в Западной конференции. На втором месте в таблице располагается "Локомотив" (88 очков в 65 играх), на третьем - нижегородское "Торпедо" (87 очков в 63 играх). Каждая команда в регулярном чемпионате проведет 68 матчей.
Хоккеисты СКА в третий раз стали обладателями Кубка Континента - приза, вручаемого лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Ранее петербургская команда выигрывала трофей в сезонах-2012/13 и 2017/18. Рекордсменом по этому показателю является ЦСКА (шесть побед). Также обладателями Кубка континента становились уфимский "Салават Юлаев", омский "Авангард", челябинский "Трактор" и московское "Динамо". При этом победитель регулярного чемпионата лишь один раз становился сильнейшей командой плей-офф - в сезоне-2018/19 ЦСКА выиграл и Кубок Континента, и Кубок Гагарина.