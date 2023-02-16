Обладатель Кубка Стэнли пожалел российских спортсменов

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», бывший чешский хоккеист Милан Хейдук прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит Denik.cz.

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«Российские спортсмены здесь ни при чем. Мне жалко их, но мы не хотим давать Кремлю возможности для злоупотреблений», — заявил Хейдук.

По его мнению, россияне всегда борются за медали, что позволит пропаганде в стране работать на ее пользу.

Хейдук стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в 2001 году. На его счету также олимпийского золото в составе сборной Чехии 1998 года.

6 января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что судьба российской команды будет рассмотрена на конгрессе организации в конце мая. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.