Панарин стал первой звездой матча «Ванкувер» — «Рейнджерс»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:4.

Первой звездой матча стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем и результативной передачей. Россиянин за последние два матча забил шесть голов и набрал восемь очков.

Второй звездой матча был признан российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу.