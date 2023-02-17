Кучерова признали лучшим игроком в НХЛ по ценности, Овечкин — 93-й

Авторитетное издание The Athletic обновило топ-100 игроков НХЛ по ценности согласно продвинутой статистике GSVA. В список вошли хоккеисты, сыгравшие в текущем чемпионате не менее 10 матчей.

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим среди российских игроков (3,1), он на девятом месте. На 13-й позиции оказался нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (2,9).

GSVA — это всеобъемлющая продвинутая статистика, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду.