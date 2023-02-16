Тарасова отреагировала на смерть отца Овечкина

Легендарный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала известие о кончине Михаила Овечкина, отца форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Выражаю свои соболезнования. Хорошо, что Александр успел приехать, он поступил правильно. Мы все теряем своих родителей и это очень тяжело. Очень тяжело», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».
Михаил Овечкин в молодости был профессиональным футболистом. По окончании спортивной карьеры он стал тренером. Ранее стало известно, что у Михаила Овечкина нашли злокачественное образование. Он скончался на 72-м году жизни.
Напомним, накануне пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Александр Овечкин улетел в Россию по личным причинам.